شهيدان جديدان لحزب الله

نعى حزب الله حسين علي نور الدين "مهدي" مواليد عام 2004 من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

كما ونعى الحزب ناصر أحمد سعد "أبو مهدي" من بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.