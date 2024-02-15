شيخ العقل التقى رئيس الاتحاد العمالي

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دان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى "المجزرة الوحشية التي ارتكبتها اسرائيل في مدينة النبطية اخيرا، وذهب ضحيتها اكثر من 10 شهداء وعدد من الجرحى جلّهم من الاطفال والنساء والشيوخ"، متقدّما بالتعازي من ذوي الشهداء متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، ومجددا "تضامنه الانساني الكامل مع ابناء الجنوب في المحنة القاسية التي تواجههم".ورأى في تصريح اليوم، ان "توّسع الاستهدافات الاسرائيلية وتهديداتها العدوانية المتعاظمة، التي لا تحترم القرارات الدولية لا سيما 1701 وتتعارض مع القوانين والمواثيق وسائر الحقوق الانسانية، انما تُنذر بأخطار جمّة على لبنان، الامر الذي يستدعي من الجميع أقصى درجات التضامن الداخلي والتنسيق، لمواجهة هذا الخطر الداهم، والارتقاء بالمسؤوليات الى ما يعزز صمود الوطن وأبنائه".واستقبل شيخ العقل في دار الطائفة في بيروت وفدا من مجلس قيادة الجديد لحزب "حركة التغيير" برئاسة ايلي محفوض، وجرى البحث بعدد من القضايا العامة المطروحة.كما استقبل الشيخ ابي المنى وفدا من قيادة الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر الذي قال بعد اللقاء: "زرنا هذه الدار الكريمة المجسّدة للوحدة الوطنية، ووضعنا سماحة شيخ العقل في الاجواء الضاغطة التي تعيشها الحركة العمالية، وطلبنا من سماحته دعمنا وهو حاضر لكل القضايا التي تخص العمال، وأولها حول تعطيل مؤسسات القطاع العام والدوائر العقارية في جبل لبنان والمعاينة الميكانيكية المتوقفة منذ اكثر من سنة وضرورة عودة عملها وتأدية خدماتها المطلوبة للمواطنين. وتطرّقنا مع سماحته الى اهمية دعم موظفي القطاع العام وخاصة العسكريين والمتقاعدين، اضافة الى قانون الحماية الاجتماعية والتقاعد الذي صدر اخيرا وضرورة وضعه موضع التنفيذ. واطلعناه على حركة الاتحاد باتجاه اعادة تقييم التعويضات في القطاعين العام والخاص، والتي لم تعد تساوي شيئا، الى قوانين الايجارات في الاماكن السكنية او التجارية وضرورة ان تكون عادلة وتراعي المستأجرين والمالكين. وكذلك بخصوص انصاف الاساتذة في المدارس الخاصة وخصوصا المتقاعدين منهم، الذين لا زالوا يتقاضون ما بين مليونين وثلاثة ملايين ليرة والاهمية تكمن هنا في تفعيل التعاون مع لجان الاهل".اضاف: " لقد أبدى شيخ العقل دعمه الاتحاد لتحقيق كل هذه الامور التي ذكرناها وخصوصا القضايا الملّحة وحقوق المواطنين، من اجل انصاف العمال وكافة فئات الشعب، لا سيما في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان". ولفت ردا على سؤال حول عدم تنفيذ بعض المراسيم: "إن اي تلكؤ في تنفيذ المراسيم يعطي صاحبه حق الاتصال بالاتحاد، لان المراسيم الزامية وزيادة ال 5 ملايين للعامل اللبناني حق مطلق يجب المطالبة به".ومن زوّار شيخ العقل مستشار وزير التربية والتعليم العالي د. نادر حديفة الذي استفسر منه الشيخ ابي المنى حول بعض الامور المتعلقة بالقطاع التربوي، وايضا السيدة ندى وليد فرحات لعرض بعض الافكار المتعلقة بالمؤسسات التابعة للطائفة. ووفد من عائلة عابد في المختارة بخصوص احياء ذكرى وفاة د. نازك ابو علوان عابد.