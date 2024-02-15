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لبنان

خطرٌ كبيرٌ قد يأتي من لبنان وغزة.. إسرائيل تُوجّه تحذيراً عاجلاً لسكانها

Lebanon 24
15-02-2024 | 11:27
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أعربت وزارة الزراعة الإسرائيلية عن قلقها جرّاء فرار نحو 5 آلاف كلب من قطاع غزة إلى جنوبي إسرائيل خلال فترة الحرب، محذرة من أنها قد تتسبب في نشر أمراض.
وقالت الوزارة: "بسبب عدم وجود جدار بين غزة وإسرائيل، تواصل الكلاب الدخول إلى البلاد، ويقدّر عدد الكلاب التي دخلت إلى منطقة النقب الغربي بنحو 5 آلاف كلب".
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وطالبت "الجمهور بالامتناع عن إدخال الكلاب والهررة الاتية من مناطق السلطة الفلسطينيّة وغزة والحدود الشمالية مع لبنان".

وقالت إن "إدخال الكلاب والهررة إلى إسرائيل من دون مصادقة وبطريقة منافية للقانون، قد يؤدّي إلى نشر الأمراض، ومنها: داء الكَلَب، وداء المشوكة، وليشمانيا، واللولبية النحيفة، والجَرَب وغيرها". (الجزيرة)
 
 
 

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