تصريح جديد للحريري.. هذا ما أعلنه عن إمكانيّة عودته وما قاله عن فرنجيّة لافت جدّاً

أشار الرئيس سعد الحريري إلى أنّ "الناس قالت كلمتها في الأمس في 14 شباط".

وقال الحريري في دردشة مع الصحافيين، إنّ "لبنان يُعاني من أزمات عدّة والأمور لا تنتظم الا بعودة المؤسسات وأولها انتخاب رئيس للجمهورية".

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وأضاف أنّ "الفراغ في البلد مميت للدولة من دون حلول، والكتل النيابية مسؤولة عما يحصل".

وتابع الحريري: "صحيحٌ علّقت العمل السياسي لكن هذا لا يعني أنّه لا يُمكن أنّ أُعطي رأيي أو التعليق على ما يجري في البلد، خصوصاً في ظل ما يجري اليوم في لبنان من وضع دقيق على مختلف الأصعدة".

وقال: "بالنسبة لعودتي قلتُ "كلّ شي بوقته حلو" ولا أرى أن اليوم هو هذا "الوقت الحلو".