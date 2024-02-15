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لبنان
أوّل ردّ من "الحزب" على مجزرتيّ النبطية والصوانة.. إليكم العمليّة التي نفّذها مساء اليوم
Lebanon 24
15-02-2024
|
11:42
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "في ردّ أوليّ على مجزرتيّ النبطية والصوانة، هاجم مساء اليوم، مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".
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حزب الله
كريات شمونة
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