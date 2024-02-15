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لبنان

تحذير حاسم: "حزب الله" ينذر بردّ قوي على إسرائيل بعد الهجمات القاتلة

Lebanon 24
15-02-2024 | 11:58
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قال "حزب الله"، الخميس، إن إسرائيل "ستدفع الثمن"، بعد هجمات شنتها على قرى في جنوب لبنان وأسفرت عن استشهاد عشرة أشخاص بينهم خمسة أطفال، وهو أكبر عدد من المدنيين يسقط في يوم واحد خلال أربعة أشهر من الأعمال العدائية على حدود اللبنانية الإسرائيلية.
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ونقلت وكالة رويترز عن القيادي في "حزب الله" النائب علي فضل الله  قوله أن  "العدو سيدفع ثمن هذه الجرائم"، مضيفا "المقاومة ستواصل ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن شعبها ولن تتوانى في القيام بما يلزم لحمايته".
 
وقال فضل الله لرويترز ردا على سؤال حول رد فعل الحزب على مقتل أكبر عدد من المدنيين في يوم واحد في لبنان منذ اندلاع الأعمال العدائية على حدود البلاد الجنوبية "العدو سيدفع ثمن هذه الجرائم ضد المدنيين اللبنانيين وخصوصا الأطفال".
 
وأضاف "مثل هذه الجرائم لن تمكن جيش الاحتلال من جلب الأمن لمستوطنيه في الشمال أو الضغط على لبنان للقبول بشروطه، والخيار الوحيد المتاح أمامه وقف المذبحة في غزة".

وأعلن حزب الله، اليوم، إطلاق عشرات الصواريخ على كريات شمونة بإسرائيل "في رد مبدئي على قتل 10 مدنيين" بجنوب لبنان.


المصدر: رويترز - سكاي نيوز عربية
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