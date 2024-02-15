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لبنان

دُمّرا بالكامل... العدوّ الإسرائيليّ قصف منزلين في الجنوب

Lebanon 24
15-02-2024 | 12:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على منزلين، في بلدة بليدا الجنوبيّة.
 
 
وأضافت أنّ المنزلين دُمّرا، وقد سقط جريحان.
 
 
 
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