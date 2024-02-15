دُمّرا بالكامل... العدوّ الإسرائيليّ قصف منزلين في الجنوب

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على منزلين، في بلدة بليدا الجنوبيّة.

وأضافت أنّ المنزلين دُمّرا، وقد سقط جريحان.