الحريري يُمازح برّي... ماذا قال له من عين التينة؟ (صور)

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الرئيس سعد الحريري في عين التينة.

وقالت "الجديد"، إنّ برّي لاحظ عند وصول الحريري الى عين التينة أنّ هناك ضوءاً قوياً فقال "الضوّ قوي كتير"، فردّ الحريري عليه: "هيدا ضوّ المستقبل".