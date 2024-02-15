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لبنان

مصادر حكومية تُؤكّد: جلسة مجلس الوزراء الخميس أو الجمعة المقبلين

Lebanon 24
15-02-2024 | 13:47
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جدّدت مصادر حكومية تأكيدها لـ"الجديد"، عن "بقاء جلسة مجلس الوزراء قائمة يوميّ الخميس أو الجمعة المقبلين، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بأوضاع المصارف وإعادة هيكلتها".
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