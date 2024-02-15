مصادر حكومية تُؤكّد: جلسة مجلس الوزراء الخميس أو الجمعة المقبلين

جدّدت مصادر حكومية تأكيدها لـ"الجديد"، عن "بقاء جلسة مجلس الوزراء قائمة يوميّ الخميس أو الجمعة المقبلين، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بأوضاع المصارف وإعادة هيكلتها".

Advertisement