إطلاق نار من رشاشات حربيّة في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين يستقلّون 3 دراجات ناريّة، أطلقوا النار في الهواء، من رشاشات حربيّة، في منطقة الزاهريّة في طرابلس.

وعُلم أنّ إطلاق النار سببه إشكال سابق.