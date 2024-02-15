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لبنان

إطلاق نار من رشاشات حربيّة في طرابلس

Lebanon 24
15-02-2024 | 14:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين يستقلّون 3 دراجات ناريّة، أطلقوا النار في الهواء، من رشاشات حربيّة، في منطقة الزاهريّة في طرابلس.
 
وعُلم أنّ إطلاق النار سببه إشكال سابق.
 
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