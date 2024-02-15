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لبنان

بغارة إسرائيليّة... إستشهاد السيّدة نهى في بلدة حولا

Lebanon 24
15-02-2024 | 14:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن استشهاد السيّدة نهى محمد مزرعاني، بعدما سقطت خزانة عليها داخل منزلها، بسبب الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة حولا.
 
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