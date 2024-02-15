بغارة إسرائيليّة... إستشهاد السيّدة نهى في بلدة حولا

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن استشهاد السيّدة نهى محمد مزرعاني، بعدما سقطت خزانة عليها داخل منزلها، بسبب الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة حولا.

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