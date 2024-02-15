بشأن تعطيل المدارس غدًا حدادًا على مجزرة النبطية.. هذا ما أعلنه وزير التربية

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إستغرب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، " صمت الأمم المتحدة والدول الكبرى التي تحمل راية حقوق الإنسان وحماية الأطفال، إزاء وحشية الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي يوميا بحق اللبنانيين، وخصوصا تلامذة المدارس الرسمية والخاصة الذين سقطوا بالأمس شهداء وجرحى الوحشية الاسرائيلية ، وهم : أمجد عبدالله المحمد ومحمود علي عامر ، والجرحى : رغد الخضر وراما الخضر ، وألاء محمد القاسم ، وآية حسن المرتضى ، وحسين علي عامر".وأعتبر أن "دماءهم تستصرخ الضمير العالمي لتحييد المدنيين والمدارس، ووقف العدوان والمجازر التي ترتكب بحق الأبرياء".وأكد الوزير الحلبي" مشاركته أهالي الشهداء حزنهم، ومشاركة أهالي الجرحى قلقهم"، ودعا الله أن" يرحم الشهداء الأبرياء ويمنح أهاليهم نعمة الصبر والعزاء، وأن يبلسم الجرحى ويشفي أوجاعهم" .من جهة ثانية، نفى المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أن يكون الوزير الحلبي أصدر أي بيان اليوم بتعطيل المدارس غدا حدادا على مجزرة النبطية.وأعتبر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، عاريا من الصحة.