Advertisement

لبنان

بشأن تعطيل المدارس غدًا حدادًا على مجزرة النبطية.. هذا ما أعلنه وزير التربية

Lebanon 24
15-02-2024 | 14:49
A-
A+
Doc-P-1164776-638436308700781875.jpg
Doc-P-1164776-638436308700781875.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستغرب وزير التربية والتعليم العالي  في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، " صمت الأمم المتحدة والدول الكبرى التي تحمل راية حقوق الإنسان وحماية الأطفال، إزاء وحشية الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي يوميا بحق اللبنانيين، وخصوصا تلامذة المدارس الرسمية والخاصة الذين سقطوا بالأمس شهداء وجرحى الوحشية الاسرائيلية ، وهم : أمجد عبدالله المحمد ومحمود علي عامر ، والجرحى : رغد الخضر وراما الخضر ، وألاء محمد القاسم ، وآية حسن المرتضى ، وحسين علي عامر".  
Advertisement

وأعتبر أن "دماءهم تستصرخ الضمير العالمي لتحييد المدنيين والمدارس، ووقف العدوان والمجازر التي ترتكب بحق الأبرياء". 

وأكد الوزير الحلبي" مشاركته أهالي الشهداء حزنهم، ومشاركة أهالي الجرحى قلقهم"، ودعا الله أن" يرحم الشهداء الأبرياء ويمنح أهاليهم نعمة الصبر والعزاء، وأن يبلسم الجرحى ويشفي أوجاعهم" . 

من جهة ثانية، نفى المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أن يكون الوزير الحلبي أصدر أي بيان اليوم بتعطيل المدارس غدا حدادا على مجزرة النبطية.

وأعتبر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، عاريا من الصحة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:25 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:04 | 2024-02-15
16:45 | 2024-02-15
16:00 | 2024-02-15
15:55 | 2024-02-15
15:38 | 2024-02-15
15:15 | 2024-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24