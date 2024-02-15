Advertisement

لبنان

عون: لماذا أودعت المصارف كل اموالها في "المركزي"؟

Lebanon 24
15-02-2024 | 14:53
A-
A+
Doc-P-1164777-638436311372851135.jpg
Doc-P-1164777-638436311372851135.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على منصّة "إكس": "ان كل حل جزئي لأية ازمة خاصة لازمة  تجميد اموال المودعين لا يمكن ان ينتج عنه الا حلولا جزئية لا تفي بالغرض. لا بد من مقاربة شاملة لهذه الازمة. صحيح ان على مصرف لبنان ان يعيد الاموال التي اودعتها المصارف لديه لكن في الوقت عينه لا بد ان نسأل؛ لماذا أودعت هذه المصارف كل اموالها هناك، اي في المصرف المركزي، ايعقل ان لا تكون لهذه المصارف دراسة للمخاطر الناشئة عن ذلك. ثم ماذا عن الهندسات المالية التي هندسها المصرف المركزي  ومكنها بذلك من الربح. ثم لماذا تمتنع معظم المصارف عن تطبيق قانون رفع السرية المصرفية الذي في حال طبق يتيح  الكشف عن سبب تبخر اموال المصارف والتمييز بين مودع بسمنة ومودع بزيت؟ كيف يمكن حل ازمة بهذه الخطورة دون اجراء تدقيق جنائي يطال كل المصارف تمهيدا لهيكلتها. الا يجب ان نعرف  مثلا كيف خرج مبلغ 61 مليار $من المصارف ما بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٢. ان كل مقاربة منقوصة لهذه الازمة لا تحقق العدالة. مع الامل  بحل  اكثر عدلا".
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:25 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:04 | 2024-02-15
16:45 | 2024-02-15
16:00 | 2024-02-15
15:55 | 2024-02-15
15:38 | 2024-02-15
15:15 | 2024-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24