عمران ريزا: قواعد الحرب واضحة ويجب حماية المدنيين

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اعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران ريزا، تعقيباً على الأحداث الأخيرة التي وقعت في جنوب لبنان، حيث أفادت التقارير أن الغارات الجوية أودت بحياة العديد من المدنيين، عن قلقه الشديد، قائلاً: "إن التصعيد الأخير في الأعمال العدائية والغارات الجوية في جنوب لبنان التي أدت إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين، أمر يثير القلق للغاية".اضاف:" إن من بين الضحايا أطفال وأمهات وأجداد. إن فقدان أرواح بريئة لأمرٌ يبعث على الحزن والأسف".وختم:"إن قواعد الحرب واضحة: يجب على أطراف النزاع حماية المدنيين ويجب احترام هذه القواعد. المدنيون ليسوا هدفاً".(الوكالة الوطنية للإعلام)