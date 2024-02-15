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لبنان

من النبطيّة... العثور على جثتيّ شهيدتين هذا إسمهما

Lebanon 24
15-02-2024 | 15:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ فرق البحث والإنقاذ عثرت مساء اليوم، على جثة الشهيدة فاطمة أحمد برجاوي، تحت أنقاض المبنى الذي استهدفه العدوّ الإسرائيليّ يوم أمس، في النبطيّة.
 
 
كما تمّ العثور أيضاً على جثة الشهيدة غدير عباس ترحيني.
 
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النبطية

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