من النبطيّة... العثور على جثتيّ شهيدتين هذا إسمهما

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ فرق البحث والإنقاذ عثرت مساء اليوم، على جثة الشهيدة فاطمة أحمد برجاوي، تحت أنقاض المبنى الذي استهدفه العدوّ الإسرائيليّ يوم أمس، في النبطيّة.



Advertisement كما تمّ العثور أيضاً على جثة الشهيدة غدير عباس ترحيني.