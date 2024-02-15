تواجه المساعدة الاجتماعية لأساتذة الجامعة صعوبات، مردُّها إلى خلافات بين مصرف لبنان والمصارف، التي تستعصي بصرف المساعدة، على الرغم من أنها حُوِّلت إليها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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