لبنان يواجه العدوان بالشغور!

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كتب صلاح سلام في" اللواء: بقاء لبنان في مربع القلق والحذر لا ينفع في التصدي لأخطار أي مغامرة عسكرية إسرائيلية متفلتة من الضوابط الأميركية والأوروبية الرافضة بشدة محاولات نتانياهو فتح جبهة جديدة في الشمال، لتحويل الأنظار عن إخفاقاته في الجنوب.ورغم الوضع اللبناني الداخلي الهش، بسبب الصراعات السياسية، والشغور المتمادي في رئاسة الجمهورية، وحالة التعثر المالي في الدولة، فإن التهديدات الإسرائيلية يجب أن تؤخذ بجدية أكبر، ليس من قبل حكومة تصريف الأعمال وحسب، بل ومن كل الأطراف السياسية، التي تُعطل خلافاتها الإستحقاق الدستوري، وتعمق الإنقسامات في الجبهة الداخلية، لأن الحرب في حال إندلاعها لن تبقى محصورة في منطقة معينة، كما هو الحال راهناً، في القرى والبلدات الجنوبية، بل قد تمتد إلى مناطق أخرى لضرب البنية التحتية، وبعض المرافق الحيوية.