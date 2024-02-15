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لبنان
لبنان يواجه العدوان بالشغور!
Lebanon 24
15-02-2024
|
22:23
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كتب صلاح سلام في" اللواء: بقاء لبنان في مربع القلق والحذر لا ينفع في التصدي لأخطار أي مغامرة عسكرية إسرائيلية متفلتة من الضوابط الأميركية والأوروبية الرافضة بشدة محاولات نتانياهو فتح جبهة جديدة في الشمال، لتحويل الأنظار عن إخفاقاته في الجنوب.
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ورغم الوضع اللبناني الداخلي الهش، بسبب الصراعات السياسية، والشغور المتمادي في رئاسة الجمهورية، وحالة التعثر المالي في الدولة، فإن التهديدات الإسرائيلية يجب أن تؤخذ بجدية أكبر، ليس من قبل حكومة تصريف الأعمال وحسب، بل ومن كل الأطراف السياسية، التي تُعطل خلافاتها الإستحقاق الدستوري، وتعمق الإنقسامات في الجبهة الداخلية، لأن الحرب في حال إندلاعها لن تبقى محصورة في منطقة معينة، كما هو الحال راهناً، في القرى والبلدات الجنوبية، بل قد تمتد إلى مناطق أخرى لضرب البنية التحتية، وبعض المرافق الحيوية.
البعض يرى إستحالة إنجاز الإنتخابات الرئاسية قبل إنتهاء حرب غزة، ولكن هذا الفريق لم يقدم بديلاً عن إنتظام المؤسسات الدستورية، لتعزيز الوضع الداخلي لمواجهة مضاعفات أي عدوان مفاجئ، في ظل الواقع المتردي للدولة وأجهزتها الرسمية، وكأن حالة الشغور والخواء التي تضرب السلطة، كافية لتأمين مقومات صمود البلد.
الوطن يُنادي الجميع للإرتفاع فوق الخلافات الفئوية والحزبية العقيمة، ووضع مصالح البلاد والعباد فوق أي إعتبار آخر، في هذه المرحلة الدقيقة، ومخاطرها البالغة التعقيد.
فهل من يسمع قبل فوات الأوان؟
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