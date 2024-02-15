نصف اللبنانيين يعانون من "فقر المياه"

كتب فؤد بزي في" الاخبار": فيما تغرق المياه طرقات لبنان، يسيطر «الجفاف» على البيوت، ويعتمد 71% من اللبنانيين في شربهم على المياه المعبأة (54%) أو المكرّرة (17%) في محال بيع المياه.بحسب استطلاع نشر أخيراً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان شمل 6464 منزلاً (3642 منها للبنانيين، والبقية توزعت بين لاجئين فلسطينيين و«مهاجرين من جنسيات مختلفة»)، وبمعدّل 3,4 فرد لكل عائلة، تبيّن وجود مشكلة مياه عابرة للمقيمين في لبنان، في ظل استقالة تامة للدولة. إذ أهملت شبكات مياه الشفة (الصالحة للشرب) حتى في العاصمة التي يشرب 90% من سكانها المياه المعبأة، فيما تبلغ النسبة في الجنوب 67%. وأشارت الأرقام أن أقل من ثلث اللبنانيين يحصبون على مياه الشفة من الشبكة العامة، و5% يلجأون إلى «الآبار المحمية»، فيما 56% لديهم مشكلة في تأمين كميّة كافية من المياه لإحدى حاجاتهم اليومية المتعدّدة من شرب، أو طبخ، أو للاستخدام في النظافة الشخصية والمنزلية. وأبرز المناطق التي طالها «الفقر المائي» كانت الأطراف، إذ أشار 50% من المستطلعين في عكار و35% في بعلبك - الهرمل إلى معاناتهم من أزمة مياه.

وتترك أزمة مياه الشرب بشكل أساسي أثراً بالغاً على حياة العائلات، بعدما تضاعف سعر عبوة المياه 30 مرة منذ عام 2022.

كذلك تضاعف سعر المياه المخصصة للاستخدام المنزلي 100 مرّة، ووصلت كلفة ملء خزان مياه بسعة 10 براميل إلى نحو مليوني ليرة.