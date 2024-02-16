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لبنان

التوتر يعود جنوباً.. صواريخ من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية وأضرار وشهداء بغارات

Lebanon 24
16-02-2024 | 04:12
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بعد الليل العنيف الذي شهده جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، عاد التوتر مجدداً صباح اليوم الى الحدود، حيث قصفت مدفعية العدو الاسرائيلي منطقة الغرب  والحمى في راشيا الفخار قضاء حاصبيا، وكفرحمام وخراج الهبارية، كما طال القصف المدفعي وادي شبعا من الجهة الغربية، وفق ما أفاد مندوبة "لبنان24".
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كما تم إطلاق صاروخين باتجاه موقع إسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان، بحسب ما ذكرته قناة "الجزيرة".
 
 
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بعد منتصف الليل على منازل في بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا ويارين في القطاع الغربي، وقد ادت الى اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات.
 
كما أغارالعدو الاسرائيلي  فجرا على بلدات القنطرة ودير سريان ومحيط وادي السلوقي، وادت الغارة على منزل في بلدة القنطرة الى استشهاد ثلاثة شبان عملت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على سحب الجثث ونقلها الى المستشفيات في المنطقة. ولاحقاً نعت حركة امل ثلاثة شهداء في بيان.
 
وحتى صباح اليوم حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى نهر الليطاني، واستمر العدو الاسرائيلي بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق. 

تجدر الاشارة الى ان العدو الإسرائيلي يعمل في الفترة الاخيرة على قطع الطرق التي تربط البلدات ببعضها.
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