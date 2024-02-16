الوضع جنوباً: غارات وأضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل على منازل في بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا ويارين في القطاع الغربي، وقد ادت الى اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات.

كما أغارالعدو الاسرائيلي فجرا على بلدات القنطرة ودير سريان ومحيط وادي السلوقي، وادت الغارة على منزل في بلدة القنطرة الى استشهاد ثلاثة شبان عملت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على سحب الجثث ونقلها الى المستشفيات في المنطقة. ولاحقاً نعت حركة امل ثلاثة شهداء في بيان.

Advertisement

كما تعرضت مساء اطراف بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعي مباشر.

وحتى صباح اليوم حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى نهر الليطاني، واستمر العدو الاسرائيلي بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.



تجدر الاشارة الى ان العدو الإسرائيلي يعمل في الفترة الاخيرة على قطع الطرق التي تربط البلدات ببعضها. (الوكالة الوطنية)