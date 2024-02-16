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لبنان

الحريري على قناة "الحدث": ما الذي تغيّر؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
16-02-2024 | 01:15
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تساءلت أوساط سياسية لبنانية مهتمة بزيارة الرئيس سعد الحريري الى بيروت لإحياء ذكرى الرابع عشر من شباط، عن تفضيل فريقه الإعلامي تخصيص فضائية عربية على سائر المحطات المحلية بحديثٍ حصري .
مصدرٌ إعلامي لبناني مخضرم لفت الى أن المقابلة الحصرية على قناة "الحدث" سلكت البروتوكول الإعلامي الطبيعي، حيث أن مكتب بيروت راسل الإدارة المركزية للمحطة سائلاً عن إمكانية أن يكون لهم مقابلة حصرية مع الرئيس سعد الحريري يوم ١٤ شباط، فأتى الجواب أنه لا مشكلة أبداً وحصلت المقابلة.
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وأشار الى أن المقابلة حملت رسائل مزدوجة من كلا الطرفين، حيث أن الفريق الإعلامي للرئيس الحريري أوصل من خلال المقابلة الى من يهمه الأمر أننا اليوم فضلنا "قناة الحدث" بما ومن تمثل على باقي القنوات المحلية والفضائية، والرسالة الثانية كانت في مضمون كلام الرئيس الحريري الذي عاد وإتهم عناصر من حزب الله بإغتيال والده، وقال: "مَن قتل رفيق الحريري سيدفع الثمن وهو اليوم يدفع الثمن". كما أشار، عبر هذه القناة، الى أنه لا شيء تغير حتى الساعة ولكنه الى جانب أهله وجمهوره وخاصةً في الشق الإنساني.
المصدر أكد أن موافقة إدارة "الحدث" على المقابلة الحصرية هو شيء طبيعي والرسالة هي أنها مؤسسة إعلامية لا فيتو لديها على أحد ولا مشكلة مع أحد، اما الرسالة الثانية فهي أن ذكرى الرئيس رفيق الحريري تستحق مقابلة للرئيس سعد الحريري الذي يمثل "تيار المستقبل" سياسياً.



المصدر: لبنان 24

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