15
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحريري على قناة "الحدث": ما الذي تغيّر؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
16-02-2024
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تساءلت أوساط سياسية لبنانية مهتمة بزيارة الرئيس سعد الحريري الى بيروت لإحياء ذكرى الرابع عشر من شباط، عن تفضيل فريقه الإعلامي تخصيص فضائية عربية على سائر المحطات المحلية بحديثٍ حصري .
مصدرٌ إعلامي لبناني مخضرم لفت الى أن المقابلة الحصرية على قناة "الحدث" سلكت البروتوكول الإعلامي الطبيعي، حيث أن مكتب بيروت راسل الإدارة المركزية للمحطة سائلاً عن إمكانية أن يكون لهم مقابلة حصرية مع الرئيس سعد الحريري يوم ١٤ شباط، فأتى الجواب أنه لا مشكلة أبداً وحصلت المقابلة.
Advertisement
وأشار الى أن المقابلة حملت رسائل مزدوجة من كلا الطرفين، حيث أن الفريق الإعلامي للرئيس الحريري أوصل من خلال المقابلة الى من يهمه الأمر أننا اليوم فضلنا "قناة الحدث" بما ومن تمثل على باقي القنوات المحلية والفضائية، والرسالة الثانية كانت في مضمون كلام الرئيس الحريري الذي عاد وإتهم عناصر من حزب الله بإغتيال والده، وقال: "مَن قتل رفيق الحريري سيدفع الثمن وهو اليوم يدفع الثمن". كما أشار، عبر هذه القناة، الى أنه لا شيء تغير حتى الساعة ولكنه الى جانب أهله وجمهوره وخاصةً في الشق الإنساني.
المصدر أكد أن موافقة إدارة "الحدث" على المقابلة الحصرية هو شيء طبيعي والرسالة هي أنها مؤسسة إعلامية لا فيتو لديها على أحد ولا مشكلة مع أحد، اما الرسالة الثانية فهي أن ذكرى الرئيس رفيق الحريري تستحق مقابلة للرئيس سعد الحريري الذي يمثل "تيار المستقبل" سياسياً.
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن تعطيل المدارس غدًا حدادًا على مجزرة النبطية.. هذا ما أعلنه وزير التربية
Lebanon 24
بشأن تعطيل المدارس غدًا حدادًا على مجزرة النبطية.. هذا ما أعلنه وزير التربية
14:49 | 2024-02-15
15/02/2024 02:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. نانسي عجرم تدخل عالم التمثيل وهذا بطل فيلمها الأول
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. نانسي عجرم تدخل عالم التمثيل وهذا بطل فيلمها الأول
04:30 | 2024-02-15
15/02/2024 04:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري يُمازح برّي... ماذا قال له من عين التينة؟ (صور)
Lebanon 24
الحريري يُمازح برّي... ماذا قال له من عين التينة؟ (صور)
12:48 | 2024-02-15
15/02/2024 12:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم كبير من جنوب لبنان... هذه تفاصيل ما حصل داخل إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
هجوم كبير من جنوب لبنان... هذه تفاصيل ما حصل داخل إسرائيل (فيديو)
11:10 | 2024-02-15
15/02/2024 11:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير هزّ إيران مساء اليوم... شاهدوا المشاهد الأولى من هناك (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار كبير هزّ إيران مساء اليوم... شاهدوا المشاهد الأولى من هناك (فيديو)
13:03 | 2024-02-15
15/02/2024 01:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
04:00 | 2024-02-16
قراءة في "رسائل" محطة 14 شباط.. "كل شي بوقتو حلو"!
03:36 | 2024-02-16
من أصحاب السوابق ونفّذ عمليات سلب بقوّة السّلاح.. هكذا قبض عليه!
03:15 | 2024-02-16
ارتفاع كمية الأمطار خطير على المدن الساحلية!
03:00 | 2024-02-16
هل ستُحدّد "رفح" مستقبل المعارك بين "حزب الله" وإسرائيل؟
02:47 | 2024-02-16
عن "المعركة ضد لبنان".. إليكم ما أعلنه تقرير إسرائيلي
02:45 | 2024-02-16
إسرائيل تستهدف هذه السيارات
فيديو
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
16/02/2024 11:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
16/02/2024 11:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
16/02/2024 11:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24