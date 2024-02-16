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لبنان
شهيدان جديدان لحزب الله.. هذه هويتهما
Lebanon 24
16-02-2024
|
01:23
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نعى حزب الله في بيان صباح اليوم الجمعة، الشهيد محمد علي درويش "مهدي" مواليد عام ١٩٩٥، من بلدة صربين في جنوب لبنان.
كما ونعى الشهيد مصطفى خضر قصير "حيدر الكرار" مواليد عام ١٩٩١ من بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان.
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