شهيدان جديدان لحزب الله.. هذه هويتهما

نعى حزب الله في بيان صباح اليوم الجمعة، الشهيد محمد علي درويش "مهدي" مواليد عام ١٩٩٥، من بلدة صربين في جنوب لبنان.

كما ونعى الشهيد مصطفى خضر قصير "حيدر الكرار" مواليد عام ١٩٩١ من بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان.