شرح مفصل متوقع عن "ضربة صفد"

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لا تزال التساؤلات تتمحور، منذ يومين، حول السبب الذي دفع "حزب الله" إلى عدم اصدار اي بيان، عبر الاعلام الحربي، يعلن من خلاله تبني قصف القواعد العسكرية الاسرائيلية في مدينة صفد. فهل يمكن القول ان الاستهدافات التي حصلت لم يكن الحزب هو الجهة الذي تقف خلفها؟بحسب مصادر مطلعة، فإن الحزب قد يعلن خلال ساعات تبنيه العملية بغض النظر عن طريقة الاعلان، وسيكون هناك شرح مفصل لعملية الاستهداف ولطبيعتها وللهدف الذي تم قصفه، ولن يكتفي الحزب بمجرد اعلان المسؤولية، كما فعل في مرات سابقة، وذلك لاعتبارات مختلفة ميدانية واعلامية.وتضيف المصادر "ان كل التصعيد الاسرائيلي يعود الى الاستهداف الذي قام به "حزب الله" في صفد، وهذا يعني ان ما اعلن اسرائيلياً عن خسائر هذا التصعيد ليس كل الحقيقة، وهذا ما قد يكشفه الحزب لاحقاً".