الأمطار مُستمرة.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن طقس الأيام المُقبلة

Advertisement

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان تأثير المنخفض الجوّي يستمر على لبنان حتى مطلع الاسبوع المقبل وتكون الأمطار متوسطة الى غزيرة احياناً وبشكلٍ محلّي، ومتقطّع مع انفراجات تصل نسبتها الى 65%.هذا وسوف تتدنى درجات الحرارة يوم الجمعة وتتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو 1900 متر، تترافق مع عواصف رعدية محلية.طقس اليوم الجمعة غائم، يتحوّل الى ممطر قبل الظهر وللسواحل اللبنانية والسورية والجبال الغربية الوسطى الحصة الجيدة من الهطولات، بخاصة جنوب لبنان،طقس يوم السبت، ممطر بين الحين والآخر وتتساقط الثلوج فوق 1900 متر، ونذكّر بأننا امام منخفض اعتيادي، تتمركز امطاره فوق المياه الاقليمية اللبنانية بنسبة 80%.درجات الحرارة على الساحل : 17 نهاراً و 13 ليلاًفي البقاع: 10 نهاراً و 05 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 08 نهاراً و 04 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 01 نهاراً و -03 ليلاًالرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 40 كم في الساعة،الضغط الجوّي: 1012hpaالرطوبة: 85%حالة البحر : مائجحرارة المياه 19 درجة.