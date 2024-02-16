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لبنان

ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
16-02-2024 | 02:05
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صدر الجدول الجديد لأسعار المحروقات وباتت الأسعار كالتالي:
- بنزين 95 اوكتان: 1610.000 (+22000)
- بنزين 95 اوكتان: 1649.000 (+21000)
- المازوت:  1607.000 (+22000)
- الغاز: 937.000 (000)
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