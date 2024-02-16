موقف مرتقب.. ماذا سيعلن نصرالله عن "الرئاسة" اليوم؟

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ستفرض التطورات الميدانية التي حصلت في الايام الاخيرة نفسها على الخطاب الذي سيلقيه الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله اليوم، لكنه بالرغم من ذلك سيتناول نصرالله المواضيع التي اعلن انه سيتناولها خلال كلمته الاخيرة قبل يومين، وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي والقضايا الداخلية اللبنانية.مصادر مطلعة أكدت ان الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله سيتناول الملف الرئاسي من زاوية ايجابية وسيعمل على إظهار رغبة الحزب بالانفتاح على كل القوى السياسية الداخلية المعنية في تكرار واضح لنظرية الحوار التي يدعو اليها كل من الحزب وحركة "أمل" منذ عدة اشهر.وبحسب المصادر فإن "حزب الله" يريد الظهور بمظهر غير الراغب باستغلال التطورات الحدودية من اجل تحقيق مكاسب سياسية ورئاسية داخلية، وعليه فإن خطاب نصرالله سيكون ايجابياً منفتحاً من دون ان يقفل الباب امام رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية الذي سيبقى مرشح الحزب في المرحلة الحالية.