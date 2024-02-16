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لبنان

من أصحاب السوابق ونفّذ عمليات سلب بقوّة السّلاح.. هكذا قبض عليه!

Lebanon 24
16-02-2024 | 03:36
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صـدر عن المديريّـة العـامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي:

في إطار العمليات النّوعية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم بأنواعها كافة، في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سلب بقوّة السّلاح في مناطق عدّة من محافظتي جبل لبنان والبقاع.
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على إثر ذلك، كُلّفت القطعات المختصّة في الشّعبة القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت الشّعبة من كشف هويّته، ويُدعى:

- ع. ز. (من مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني)

وهو من أصحاب السّوابق بجرائم: سلب بقوّة السّلاح، سرقة، سرقة سيارات، ترويج مخدِّرات، وإطلاق نار.

بتاريخ 08-02-2024 ومن خلال المتابعة والمراقبة الدّقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصده على متن دراجة آلية، حيث أوقفته بكمينٍ محكمٍ في بلدة الحدت - بعبدا، وضبطت الدّراجة. بتفتيشه، تمّ ضبط /6/ مظاريف من النّايلون بداخلها مادّة حشيشة الكيف زِنتها /239/غ، ودفتر ورق لف سجائر، وجعبة لون أسود، وهاتف خلويّ.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السّلب بقوّة السّلاح وإطلاق النّار في العديد من مناطق جبل لبنان والبقاع، وبتورّطه بقضايا مخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
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