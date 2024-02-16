للمشاركة في بطولة مهمة.. سوريا والعراق وفلسطين بضيافة لبنان

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وبعد نجاحه باستضافة بطولة غرب آسيا لكرة السلة تحت ال 14 عاماً التي أقيمت في جبيل، وأحرز فيها لبنان لقب الذكور، وسوريا لقب الاناث، يستضيف هذه المرّة بلد "الأرز"، كأس النخبة الدولية لكرة السلة لمنتخبات الرجال، وذلك من يوم غد السبت 17 شباط ولغاية 20 منه على ملعب غزير الرياضي، بإشراف الاتحاد اللبناني لكرة السلة ومن تنظيم شركة "غلوبال أكتيف سبورتس" Global Active Sports GAS..وكان من المقرّر أن تشارك الكويت وسلطنة عمان في البطولة إلى جانب لبنان وسوريا وفلسطين والعراق، ولكنهما اعتذرتا عن عدم المشاركة لأسباب خاصة تتعلق بسفر الرعايا الخليجيين الى لبنان. ولكن بالرغم من الانسحاب، بقيت البطولة قائمة بمشاركة المنتخبات اللبنانية، السورية، الفلسطينية والعراقية.هذه البطولة وديّة، لكنها محطة تحضيريّة جيّدة للمنتخبات المشاركة، قبل الانتقال نهاية هذا الشهر لخوض مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا وكأس العالم.وقد وصلت بعثتا منتخبي فلسطين وسوريا الى لبنان للمشاركة في "كأس بيروت الدولية" الرباعية في كرة السلة. ووصل المنتخب السوري برّاً عبر نقطة المصنع الحدودية، فيما وصل المنتخب الفلسطيني عبر مطار بيروت الدولي قادماً من الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الأردن. وكان في استقبال البعثتين اللجنة المنظمة، التي هنأت المنتخبين بالسلامة وتمنت لهما التوفيق. وبعد وصولهما، توجّه المنتخبان الى مكان اقامتهما في فندق "بيل أزور" في جونية، ثم الى ملعبي غزير والمركزية لخوض التمارين. وينتظم منتخب اللبناني الذي تحضرّ جيّداً للمشاركة بهذه البطولة، في معسكر إعدادي في الفندق عينه، فيما يصل المنتخب العراقي الى لبنان اليوم الجمعة.