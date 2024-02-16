بيان من الجيش الإسرائيلي يخصّ لبنان.. ماذا فيه؟

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه هاجم خلال ساعات الليلة الماضية، مبنى عسكرياً وبنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في قرية القنطرة - جنوب لبنان.

وزعم جيش العدو أنه تم خلال الغارة، القضاء على عدد من عناصر الحزب، مشيراً إلى أنه قصف أيضاً بنية تحتية أخرى تابعة للحزب في محيط القرية المذكورة.

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وكان الجيش الإسرائيلي ذكر في وقتٍ سابق أن "حزب الله" هو الذي استهدف المدنيين الإسرائيليين في صفد وكريات شمونة، لافتاً إلى أن "الجيش الإسرائيلي ردّ بقوة ضد مصالح حزب الله من خلال شن غارات واسعة النطاق على مواقع عسكرية وغرف عمليات وبنى تحتية تابعة لقوة الرضوان والقضاء على قادة كبار فيها".