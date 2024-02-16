Advertisement

لبنان

بيان من الجيش الإسرائيلي يخصّ لبنان.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
16-02-2024 | 04:40
A-
A+
Doc-P-1164936-638436805927501450.jpg
Doc-P-1164936-638436805927501450.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه هاجم خلال ساعات الليلة الماضية، مبنى عسكرياً وبنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في قرية القنطرة - جنوب لبنان.
وزعم جيش العدو أنه تم خلال الغارة، القضاء على عدد من عناصر الحزب، مشيراً إلى أنه قصف أيضاً بنية تحتية أخرى تابعة للحزب في محيط القرية المذكورة.
Advertisement
وكان الجيش الإسرائيلي ذكر في وقتٍ سابق أن "حزب الله" هو الذي استهدف المدنيين الإسرائيليين في صفد وكريات شمونة، لافتاً إلى أن "الجيش الإسرائيلي ردّ بقوة ضد مصالح حزب الله من خلال شن غارات واسعة النطاق على مواقع عسكرية وغرف عمليات وبنى تحتية تابعة لقوة الرضوان والقضاء على قادة كبار فيها". 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:10 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:25 | 2024-02-16
06:03 | 2024-02-16
06:00 | 2024-02-16
05:51 | 2024-02-16
05:45 | 2024-02-16
05:39 | 2024-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24