15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد "موديز"... "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" إلى خفض التصنيف الائتماني لتل أبيب
هتاف دهام - Hitaf Daham
|
Lebanon 24
16-02-2024
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يمر مرور الكرام تخفيض وكالة موديز تصنيفها الائتماني لإسرائيل، فهو أول خفض لتصنيفها الائتماني ومنذ قرابة 50 عاما، كما اوردت وكالة بلومبرغ. وتم خفض التصنيف الائتماني بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، هو أعلى بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى. وتتوقع الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب على غزة وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبا بحلول نهاية هذا العام.
Advertisement
وخفضت وكالة موديز تصنيفات الودائع طويلة وقصيرة الأجل للبنوك الخمسة الكبرى في إسرائيل: لئومي وهبوعليم وديسكونت ومزراحي تفاهوت وبنك إسرائيل الدولي الأول إلى "إيه 3/بي-2" من مستوى "إيه 2/بي-1″، مع نظرة سلبية مستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل.
هذا تفيد مجموعة من التقارير الاقتصادية عن توجه شركتي التصنيف الرئيسيتين الأخريين "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" إلى خفض التصنيف الائتماني لتل أبيب قريبا، وكل ذلك يؤشر إلى أن المخاطر المتعلقة بإسرائيل زادت. فقرار موديز سيحد من قدرة إسرائيل على الاستدانة ما يؤثر أيضا على الاستثمارات في البلاد.
ويقول أستاذ الاقتصاد السياسي محمد موسى إنه مهما حاولت إسرائيل التقليل مما جرى،فهي لا تستطيع إخفاء قوة الزلزال المالي الذي حصل منذ ما بعد 7 أكتوبر لاسيما على المستوى الاقتصادي و المالي وخير دليل على ذلك ما أقدمت عليه موديز من تخفيض التصنيف الإسرائيلي و الذي رجحته منذ أشهر عبر "لبنان 24".
اليوم ورغم الضغط الإسرائيلي على الوكالة، إلا أن موديز أقدمت على تخفيضها مبنيا على معطيات مرتكزة على أرقام وإحصائيات متعلقة بجوهر الاقتصاد الإسرائيلي المهزوز، ومصارف وبورصة وعملة وطنية إضافة إلى انسداد الأفق السياسي لليوم التالي بعد الحرب في داخل الكيان وفي غزة حيث التخبط الإسرائيلي واضح مما أضاف للتصنيف المخفض النظرة السلبية(اوت لوك) بمعنى استمرار الأوضاع بشكلها مع خشية توسع دائرة الحرب الذي سيجعل الكيان في موقع اقتصادي محرج.
ردة الفعل الإسرائيلية والتي ربطت التصنيف وتخفيضه من باب الضغط السياسي تؤكد، بحسب موسى، أن المؤشرات الاقتصادية هي الأساس في إعادة التصنيف من اقتصاد منكمش بما يفوق 2% وصولا إلى تكاليف حرب تبلغ قرابة 60 مليار دولار حتى الآن، مضافا إليه عجز الموازنة وارتفاع التكاليف الاجتماعية ولولا الدعم الأميركي والأوروبي لكان الاقتصاد الإسرائيلي في أماكن أكثر سوءا".
إن خفض تصنيف البنوك أمر مباشر وأتوماتيكي في أي دولة يهبط تصنيفها السيادي حيث الترابط على أشده بين دومينو السياسة والاقتصاد والمال والقطاعات المعنية وعلى رأسها المصارف التي تعاني وستعاني أكثر مع استمرار المعركة خاصة مع قلق الشركات و بداية تحولها عن إسرائيل كواجهة أساسية في الشرق الأوسط في هذه الظروف، فبالمفهوم المالي المصرفي ترسل وكالة موديز إشارة سلبية على مستوى الاقتصاد ككل وعلى المستوى المصرفي قروضا" وايداعات ونظرة مستقبلية غير مستقرة مما يعقد المشهد على الريبة التي تتمثل في احتمال تأثر العلاقة بين المستثمرين و إسرائيل مع إقبالها على الاقتراض شبه القياسي لتمويل الحرب على قطاع غزة. وكذلك فإن المستثمرين قد يصبحون أكثر حذرا في التوجه نحو أدوات الدين الإسرائيلية، وقد يضعون أسعار فائدة أعلى لمواجهة المخاطر التي رسمتها الوكالة تجاه الاقتصاد الإسرائيلي خاصة ان إسرائيل في الآونة الأخيرة تقترض للتماهي مع نفقات الحرب والقدرة على السيطرة في ظل متطلبات هائلة، يقول موسى.
ان استمرار الأمور بصيغتها الحالية ستدفع الوكالتان الباقيتان (اس اند بي و فيتش) الى التوجه للخيارات التصنيفية نفسها، خاصة أن المعايير تشبه بعضها في الوكالات الرئيسية وهنا ستكون الضربة الجديدة لإسرائيل التي لن تقتصر فقط على تصنيفها الائتماني عموما ولا على مصارفها خصوصا، إنما سوف تتمتد، وفق أستاذ الاقتصاد السياسي، إلى المصالح والشركات المستقلة وسط حديث عن إعادة تصنيفها إلى أدنى ومنها كهرباء إسرائيل و ربما قطاعات ومؤسسات أخرى من الطبيعة نفسها. من هنا يأتي تحرك المسؤولين في كيان العدو مع الوكالتين الاخريين للحؤول دون سلوك مسار موديز.
إن كل حديث عن نمو وانتعاش الاقتصاد في إسرائيل بات مربوط عضويا" بأحداث غزة، اما الان ومع التصعيد في الجنوب اللبناني والبحر الأحمر ، فإن مؤشرا سلبيا يبرز لجهة تصاعد أرقام المدفوعات وزيادات العجز وضرب الصورة الاستثمارية لإسرائيل وتحولها الى اقتصاد حرب وهذا من شأنه، كما يقول موسى، أن يدق مسمارا جديدا في نعش حكومة بنيامين نتنياهو المنقسمة على كل شيء بما في ذلك الموازنة وبرامج إنفاقها.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
إقتصاد
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن تعطيل المدارس غدًا حدادًا على مجزرة النبطية.. هذا ما أعلنه وزير التربية
Lebanon 24
بشأن تعطيل المدارس غدًا حدادًا على مجزرة النبطية.. هذا ما أعلنه وزير التربية
14:49 | 2024-02-15
15/02/2024 02:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري يُمازح برّي... ماذا قال له من عين التينة؟ (صور)
Lebanon 24
الحريري يُمازح برّي... ماذا قال له من عين التينة؟ (صور)
12:48 | 2024-02-15
15/02/2024 12:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم كبير من جنوب لبنان... هذه تفاصيل ما حصل داخل إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
هجوم كبير من جنوب لبنان... هذه تفاصيل ما حصل داخل إسرائيل (فيديو)
11:10 | 2024-02-15
15/02/2024 11:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير هزّ إيران مساء اليوم... شاهدوا المشاهد الأولى من هناك (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار كبير هزّ إيران مساء اليوم... شاهدوا المشاهد الأولى من هناك (فيديو)
13:03 | 2024-02-15
15/02/2024 01:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح خطير من مسؤول إسرائيلي: هذا ما تحمله طائراتنا في سماء بيروت
Lebanon 24
تصريح خطير من مسؤول إسرائيلي: هذا ما تحمله طائراتنا في سماء بيروت
08:37 | 2024-02-15
15/02/2024 08:37:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
هتاف دهام - Hitaf Daham
أيضاً في لبنان
06:25 | 2024-02-16
عون: الجيش هو صخرة لبنان
06:03 | 2024-02-16
يزبك: جبهات المساندة مستمرة حتى تتوقف الحرب على غزة
06:00 | 2024-02-16
بسبب "غارة جدرا".. العينُ على هذا الشخص
05:51 | 2024-02-16
آخر خبر عن غارة النبطية... كم بلغ عدد الشهداء والجرحى النهائيّ؟ (صور)
05:45 | 2024-02-16
مفاجأة عن "حزب الله" و"ضربات النبطية".. هذه تفاصيلها
05:39 | 2024-02-16
فضل الله: ندعو اللبنانيين إلى الوحدة لمواجهة تهديدات العدوّ
فيديو
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
16/02/2024 13:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
16/02/2024 13:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
16/02/2024 13:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24