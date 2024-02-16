سكاف: نرجو أن تكون زيارة الحريري لبنان فاتحة لعودة سياسية

Advertisement

أعلن النائب الدكتور غسان سكاف بعد لقائه الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط "ان ١٤ شباط هي مناسبة وطنيّة لإحياء ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. هذا الاغتيال نقل رفيق الحريري من شخصية سنيّة إلى شخصية وطنيّة وكان اغتياله اغتيالا للوطن لا للشخص".وقال:"منذ اغتيال رفيق الحريري لم نر مشروعاً ناجحاً في البلد، بمعنى آخر لم يُدق مسمار في البلد، إنما كل يوم منذ ١٩ سنة يُدق مسمار في نعش البلد"، املا" الا تكون زيارة سعد الحريري لبنان زيارة موسمية كل ١٤ شباط، بل ان تكون فاتحة لعودة سياسية له وإنهاء مرحلة تعليقه العمل السياسي".وأضاف: "منذ أكثر من سنتين قفز سعد الحريري من المركب السياسي وبقي آخرون على المركب يتقاتلون وبالتالي يهدّدون المركب بالغرق".وختم داعيا الحريري اليوم الى "القفز مجدداً إلى المركب لتصويب البوصلة وإيصال لبنان مع القوى السياسية الأخرى إلى بر الأمان".(الوكالة الوطنية)