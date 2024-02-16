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لبنان

بيان للأمن العام.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
16-02-2024 | 05:30
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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: 

تُعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد مهلة إستقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول إلى مباني ومقرات الأمن العام وذلك إعتباراً من 15/02/2024 ولغاية تاريخ 15/03/2024 ضمناً.
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1- المستندات المطلوبة لإنجاز تفويض (لأول مرة):
- كتاب من الشركة موجّه للمدير العام للأمن العام يتضمن (إسم الشركة، عنوانها، نوعية الأعمال التي تقوم بها، فروعها، رقم الهاتف، الإسم الكامل للمندوب مع عنوان سكنه ورقم هاتفه).
- إفادة تثبت أن صاحب الشركة يقوم بمراجعة كافة الإيصالات المالية المسلمة إلى المفوض، وأنه يقوم بمقارنتها مع الرسوم التي تم دفعها في الأمن العام.
- لائحة إسمية بعدد العمال الأجانب الموجودين أو العدد التقريبي للعمال الجدد.
- نسخ عن إقامات العمال الأجانب.
- تفويض منظم لدى الكاتب العدل.
- نسخة عن الإذاعة التجارية.
- نسخة عن هوية صاحب الشركة أو المؤسسة.
- نسخة عن بطاقة الضمان للمندوب.
- نسخة عن بطاقة الوظيفة أو إفادة وظيفة (من الشركة أو المؤسسة حصراً).
- نسخة عن السجل التجاري.
- نسخة عن هوية المفوض أو المندوب.
- طابع مالي بقيمة 1000 ليرة لبنانية.
- صورة شمسية (تسلم لدى الحضور لإستلام التفويض الجديد).
- بدل خدمات مأجورة.

2- المستندات المطلوبة لتجديد تفويض:
- كتاب تجديد التفويض وأنه ما زال موظف.
- إفادة تثبت أن صاحب الشركة يقوم بمراجعة كافة الإيصالات المالية المسلمة إلى المفوض، وأنه يقوم بمقارنتها مع الرسوم التي تم دفعها في الأمن العام.
- لائحة بأسماء العمال الأجانب + نسخ عن إقامات العمال الأجانب.
- نسخة عن هوية صاحب الشركة أو المؤسسة.
- نسخة عن هوية المفوض.
- طابع مالي بقيمة 1000 ليرة لبنانية.
- نسخة عن التفويض القديم.
- نسخة عن الإذاعة التجارية والسجل التجاري.
- صورة شمسية (تسلم لدى الحضور لإستلام التفويض الجديد).
- بدل خدمات مأجورة.
ملاحظة: وجوب تسليم التفويض القديم (لدى الحضور لإستلام التفويض الجديد) بحالة جيدة دون أي تمزيق أو تحريف في وقوعاته أو في الصورة الملصقة عليه.

3- المكان: تُقدم طلبات منح أو تجديد التفاويضفي المبنى المركزي رقم -1-، أمانة السر العامة، الطابق الأول.
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