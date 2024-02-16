بيان للأمن العام.. هذه تفاصيله

Advertisement

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:تُعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد مهلة إستقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول إلى مباني ومقرات الأمن العام وذلك إعتباراً من 15/02/2024 ولغاية تاريخ 15/03/2024 ضمناً.1- المستندات المطلوبة لإنجاز تفويض (لأول مرة):- كتاب من الشركة موجّه للمدير العام للأمن العام يتضمن (إسم الشركة، عنوانها، نوعية الأعمال التي تقوم بها، فروعها، رقم الهاتف، الإسم الكامل للمندوب مع عنوان سكنه ورقم هاتفه).- إفادة تثبت أن صاحب الشركة يقوم بمراجعة كافة الإيصالات المالية المسلمة إلى المفوض، وأنه يقوم بمقارنتها مع الرسوم التي تم دفعها في الأمن العام.- لائحة إسمية بعدد العمال الأجانب الموجودين أو العدد التقريبي للعمال الجدد.- نسخ عن إقامات العمال الأجانب.- تفويض منظم لدى الكاتب العدل.- نسخة عن الإذاعة التجارية.- نسخة عن هوية صاحب الشركة أو المؤسسة.- نسخة عن بطاقة الضمان للمندوب.- نسخة عن بطاقة الوظيفة أو إفادة وظيفة (من الشركة أو المؤسسة حصراً).- نسخة عن السجل التجاري.- نسخة عن هوية المفوض أو المندوب.- طابع مالي بقيمة 1000 ليرة لبنانية.- صورة شمسية (تسلم لدى الحضور لإستلام التفويض الجديد).- بدل خدمات مأجورة.2- المستندات المطلوبة لتجديد تفويض:- كتاب تجديد التفويض وأنه ما زال موظف.- إفادة تثبت أن صاحب الشركة يقوم بمراجعة كافة الإيصالات المالية المسلمة إلى المفوض، وأنه يقوم بمقارنتها مع الرسوم التي تم دفعها في الأمن العام.- لائحة بأسماء العمال الأجانب + نسخ عن إقامات العمال الأجانب.- نسخة عن هوية صاحب الشركة أو المؤسسة.- نسخة عن هوية المفوض.- طابع مالي بقيمة 1000 ليرة لبنانية.- نسخة عن التفويض القديم.- نسخة عن الإذاعة التجارية والسجل التجاري.- صورة شمسية (تسلم لدى الحضور لإستلام التفويض الجديد).- بدل خدمات مأجورة.ملاحظة: وجوب تسليم التفويض القديم (لدى الحضور لإستلام التفويض الجديد) بحالة جيدة دون أي تمزيق أو تحريف في وقوعاته أو في الصورة الملصقة عليه.3- المكان: تُقدم طلبات منح أو تجديد التفاويضفي المبنى المركزي رقم -1-، أمانة السر العامة، الطابق الأول.