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لبنان

بسبب "غارة جدرا".. العينُ على هذا الشخص

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
16-02-2024 | 06:00
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عُلِم أنّ أشخاصاً على صلة عائلية بالمسؤول في حركة "حماس" باسل الصالح الذي حاولت إسرائيل اغتيالهُ في بلدة جدرا قبل أسبوع، طلبوا من أنسبائهم عدم قدوم الصالح بتاتاً إلى أي مكان يخص أقرباءه، أو القيام بأي زيارة لأي شخص على صلة به.
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وبحسب المعلومات، فإن هذه الخطوة جاءت تحسباً لحصول أي إستهداف جديد للصالح، كون أمره بات مكشوفاً ومعلوماً ولم يجرِ "التستر عليه".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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