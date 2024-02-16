بسبب "غارة جدرا".. العينُ على هذا الشخص

عُلِم أنّ أشخاصاً على صلة عائلية بالمسؤول في حركة "حماس" باسل الصالح الذي حاولت إسرائيل اغتيالهُ في بلدة جدرا قبل أسبوع، طلبوا من أنسبائهم عدم قدوم الصالح بتاتاً إلى أي مكان يخص أقرباءه، أو القيام بأي زيارة لأي شخص على صلة به.

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