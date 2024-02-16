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لبنان

آخر خبر عن غارة النبطية... كم بلغ عدد الشهداء والجرحى النهائيّ؟ (صور)

Lebanon 24
16-02-2024 | 05:51
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صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:
 
تمكن عناصر من الدفاع المدني، وبعد مواصلة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع المبنى المدمر في النبطية التحتا اثر غارة جوية إسرائيلية، منذ  الساعة ٢٠:٣٠ من مساء الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٤ وحتى الساعة ١:٠٠ من فجر اليوم الجمعة الواقع في ٢٠٢٤/٠٢/١٦ من انتشال جثامين الشهداء الاحدى عشر الذين سقطوا نتيجة الغارة على المبنى. وقد نفذت عمليات البحث ورفع الأنقاض بالتعاون مع جمعيات إسعافية في المنطقة.
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كما عمل العناصر على نقل جريحين الى مستشفى النبطية الحكومي كانا قد أصيبا في الغارة عينها التي استهدفت المبنى. 
توازيا عمل العناصر على اخماد الحريق الذي شبّ داخل المبنى المستهدف.
 
 
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