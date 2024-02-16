يزبك: جبهات المساندة مستمرة حتى تتوقف الحرب على غزة

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توجه رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك في خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة في بعلبك إلى "الشهداء القادة الثلاثة في ذكراهم، بالشكر والدعاء على عطاءاتهم وإحياء الدينبأبلغ بيان وأوضح معالم، بمداد العلم والدم"، وقال: "أنتم الأحياء الحاضرون مع كل مقاوم وشهيد وجريح وعاشق لنهجكم وتعاليمكم، أنتم يا سادتي أساتذة الحياة علمتم ثقافتها بينما ثقافة غيركم الغافلين عن معرفة حقيقة الحياة هي ثقافة الموت".وتابع: "من عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام عبدتم طريق الحياة بالشعار الخالد : "والله لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما"، وها هو خريج مدرستكم الشهيد إبراهيم الدبق، الشهيد على طريق القدس، أوضح ثقافة الحياة بوصيته بوهب أعضائه إحياء لمرضى توقفت حياتهم عليها، شكرا لعظمة هذا الشهيد وروحيته العالية. نعم بالدم نحيي الأمة وندافع عن المظلومين، ندافع ونساند ونقتحم الموت ونوصي بأعضائنا لإستمرار الحياة لمن هو بحاجة لها، هذه هي ثقافة العطاء وأي قيمة للحياة من دون عطاء".وأكد أن "مجازر العدو الصهيوأمريكي بحق أهلنا المدنيين في النبطية والصوانة وغيرها من قرانا، لم يمر هذا الإعتداء الوحشي من دون رد مناسب، ولا يظنن العدو ومن معه أن وحشيته بالقتل والتدمير يثني عزيمة المقاومين عن مواصلة الدفاع عن الوطن، ومساندة شعبنا الفلسطيني المظلوم الصابر الصامد ومقاومته البطلة الشريفة".وأشار إلى أن"العدو الصهيوني الوحشي لم يحقق بعد ثلاثة وثلاثين يوما بعد المائة أي إنجاز، ما خلا الدمار وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، يلاحقهم من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب ورفح، حرب إبادة والقضاء على كل مقوم للحياة، حيث لم يوفر مشفى ولا مدرسة ولا مركز غوث ولا دار عبادة، فأين ضمير العالم ودعاة الدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والجمعيات صاحبة شعارات الدفاع عن الحريات؟ لقد خرس الجميع أمام هول ما يحصل في غزة ألف استفهام واستفهام، فإن المحرك لهؤلاء هو شريك في الحرب على غزة هو المراوغ الكاذب بتناقض ما يعلن عما يضمر وها هو مستمر بالإمداد بوسائل الدمار، ولو أراد إيقاف الحرب لوقفت ولكنه يريد الإنجاز وهيهات".ورأى أن "دماء المظلومين الشرفاء والمقاومين ستقلب الموازين وتسقط زيف الشيطان، وجبهات المساندة مستمرة لن تتوقف حتى تتوقف الحرب على غزة".وختم يزبك: "فليعلم هذا العدو أن زمان عتوه قد ولى الى حيث لا رجعة، وأيامه معدودة، وهذا زمان المقاومين الأحرار الذين يؤكدون على أن زمن الهزائم قد ولى، واليوم هو زمن الإنتصارات، فإنه وعد غير مكذوب وما النصر إلا من عند الله".