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لبنان

عون: الجيش هو صخرة لبنان

Lebanon 24
16-02-2024 | 06:25
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تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون فوج الأشغال المستقل في منطقة حارة الست – بعبدا حيث جال في أقسامه ومشاغله واطلع على المهمات المنفذة، مثنيا على جهود العسكريين ومعتبرا أنهم "مثال يحتذى في ابتكار الحلول الخلاقة وعدم فقدان الأمل مهما عظمت التحديات". 
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كما زار مشروع إنشاء مباني سرايا الأشغال التابع للفوج، ومركز التدريب على حماية الممتلكات الثقافية والاستجابة للطوارئ.
 
وإلتقى العماد عون الضباط وهنأهم بذكرى تأسيس الفوج في 1 آذار، لافتا إلى أنهم "أثبتوا جدارتهم رغم الأوضاع الصعبة وحققوا إنجازات كبيرة، بخاصة في إطار المسؤوليات التي اضطلعوا بها بعد انفجار مرفأ بيروت، ومن بينها إغاثة المتضررين وفتح الطرق وحماية الأعيان التراثية والثقافية ورفع الأنقاض والمساهمة في تدعيم مبنى وزارة الخارجية والمغتربين، إلى جانب المهمات ذات الطابع الإنمائي والبيئي في مختلف المناطق اللبنانية وتطوير قدرات التصنيع في الفوج".
 
وتوجه إليهم بالقول: "لقد أثبتم أنكم قادة حقيقيون وأصحاب مبادرة، وقد قمتم بإنجازات لامعة عبر فريق حماية الممتلكات الثقافية في الفوج. المؤسسة تفتخر بكم لأنكم ترفعون اسمها عاليا في لبنان والخارج".
 
وأشار إلى "أن الجيش يحظى بثقة اللبنانيين والدول الصديقة ويتلقى مساعدات متواصلة وحيوية لاستمراره، وأن القيادة مستمرة في بذل أقصى الجهود لدعم العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين ولا سيما من خلال الطبابة العسكرية".
 
وختم عون:"الجيش هو صخرة لبنان، والعسكريون في مختلف الوحدات هم صخرة الجيش ومصدر قوته".
 
 
 
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