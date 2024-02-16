14
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
15
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عون: الجيش هو صخرة لبنان
Lebanon 24
16-02-2024
|
06:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون فوج الأشغال المستقل في منطقة حارة الست – بعبدا حيث جال في أقسامه ومشاغله واطلع على المهمات المنفذة، مثنيا على جهود العسكريين ومعتبرا أنهم "مثال يحتذى في ابتكار الحلول الخلاقة وعدم فقدان الأمل مهما عظمت التحديات".
Advertisement
كما زار مشروع إنشاء مباني سرايا الأشغال التابع للفوج، ومركز التدريب على حماية الممتلكات الثقافية والاستجابة للطوارئ.
وإلتقى العماد عون الضباط وهنأهم بذكرى تأسيس الفوج في 1 آذار، لافتا إلى أنهم "أثبتوا جدارتهم رغم الأوضاع الصعبة وحققوا إنجازات كبيرة، بخاصة في إطار المسؤوليات التي اضطلعوا بها بعد انفجار مرفأ بيروت، ومن بينها إغاثة المتضررين وفتح الطرق وحماية الأعيان التراثية والثقافية ورفع الأنقاض والمساهمة في تدعيم مبنى وزارة الخارجية والمغتربين، إلى جانب المهمات ذات الطابع الإنمائي والبيئي في مختلف المناطق اللبنانية وتطوير قدرات التصنيع في الفوج".
وتوجه إليهم بالقول: "لقد أثبتم أنكم قادة حقيقيون وأصحاب مبادرة، وقد قمتم بإنجازات لامعة عبر فريق حماية الممتلكات الثقافية في الفوج. المؤسسة تفتخر بكم لأنكم ترفعون اسمها عاليا في لبنان والخارج".
وأشار إلى "أن الجيش يحظى بثقة اللبنانيين والدول الصديقة ويتلقى مساعدات متواصلة وحيوية لاستمراره، وأن القيادة مستمرة في بذل أقصى الجهود لدعم العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين ولا سيما من خلال الطبابة العسكرية".
وختم عون:"الجيش هو صخرة لبنان، والعسكريون في مختلف الوحدات هم صخرة الجيش ومصدر قوته".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن تعطيل المدارس غدًا حدادًا على مجزرة النبطية.. هذا ما أعلنه وزير التربية
Lebanon 24
بشأن تعطيل المدارس غدًا حدادًا على مجزرة النبطية.. هذا ما أعلنه وزير التربية
14:49 | 2024-02-15
15/02/2024 02:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري يُمازح برّي... ماذا قال له من عين التينة؟ (صور)
Lebanon 24
الحريري يُمازح برّي... ماذا قال له من عين التينة؟ (صور)
12:48 | 2024-02-15
15/02/2024 12:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم كبير من جنوب لبنان... هذه تفاصيل ما حصل داخل إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
هجوم كبير من جنوب لبنان... هذه تفاصيل ما حصل داخل إسرائيل (فيديو)
11:10 | 2024-02-15
15/02/2024 11:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير هزّ إيران مساء اليوم... شاهدوا المشاهد الأولى من هناك (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار كبير هزّ إيران مساء اليوم... شاهدوا المشاهد الأولى من هناك (فيديو)
13:03 | 2024-02-15
15/02/2024 01:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول يتعرّض لاعتداء داخل مكتبه... نُقِلَ إلى المستشفى وحالته خطيرة
Lebanon 24
مسؤول يتعرّض لاعتداء داخل مكتبه... نُقِلَ إلى المستشفى وحالته خطيرة
14:17 | 2024-02-15
15/02/2024 02:17:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:39 | 2024-02-16
بعد تعديل الرسوم... ما هو سعر إخراج القيد الجديد؟
08:32 | 2024-02-16
هل غادر عناصر اليونيفيل بيروت عبر المطار؟
08:29 | 2024-02-16
ميقاتي: لبنان يرفض إسترجاع أيّ نازح يُهاجر عبر القنوات غير الشرعية
08:28 | 2024-02-16
حولا شيّعت شهيدتها مزرعاني
08:19 | 2024-02-16
رسالة إسرائيليّة إلى العالم تتعلّق بـ"الحزب"... ما هو مضمونها؟
08:01 | 2024-02-16
إعتصام في طرابلس... ماذا طلب المحتجون من وزير الشؤون الاجتماعية؟
فيديو
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
16/02/2024 15:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
16/02/2024 15:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
16/02/2024 15:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24