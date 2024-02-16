Advertisement

لبنان

كاميرا توثق "الرعب" عند حدود لبنان.. ماذا فعل "حزب الله"؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-02-2024 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1164974-638436872062572570.jpg
Doc-P-1164974-638436872062572570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة تقريراً جديداً تحدثت فيه عن الهجوم الصاروخيّ الأخير الذي جرى تنفيذه من لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية. 
Advertisement

وذكر التقرير الذي ترجمه "لبنان24" أن بعض السكان الذين تضررت منازلهم جراء القصف، زاروا منازلهم في المستوطنة صباح اليوم لتقييم حجم الدمار.

التقرير زعم أنّ أضراراً جسيمة لحقت بعدة منازل في كريات شمونة إثر القصف الذي نفذه "حزب الله" بواسطة صواريخ لا يقل عددها عن 25 قذيفة. 

سيدة إسرائيلية تدُعى إفرات بن شتريت قالت وهي تبكي بعدما شاهدت عن كثب حجم الأضرار التي طالت منزلها: "كل شيء تدمر داخله. كنت خائفة جداً من حدوث شيء كهذا، وكنت أعلمُ أننا سندفع هذا الثمن".

ولفتت إفرات إلى أنها الحي الذي كانوا يقطنون فيه داخل كريات شمونة، بات محاصراً، مشيرة إلى أنه "تم إجلاء الجميع إلى القدس"، وقالت: "لن نعود إلى منزلنا على الإطلاق".

ولفتت إفرات إلى أنها شاهدت عبر كاميرات المراقبة في ساحة منزلها، لحظة سقوط الصاروخ في المكان، وقالت: "في كل مرة تكون هناك إنذارات، أفتح كاميرات المنزل وأرى ما يحدث هناك. وفجأة أرى أن كل شيء قد انهار في الفناء".

وتابعت: "رغم أن الصاروخ لم يضرب المنزل بشكل مباشر، إلا أنه أحدث دماراً. أنا مشتتة تماماً.. المنزل مدمر، و 6 من عائلتنا موجودون في الفندق ولم يعد بإمكاننا البقاء بعيداً عن المنزل. نحن في وضع كارثي ومرعب. لقد حلت المصائب علينا وعلى بلدنا".

كذلك، قالت "يديعوت أحرونوت" إنّ القصف الصاروخي من لبنان تسبب بأضرار بالممتلكات العامة والبنى التحتية في أماكن أخرى ضمن كريات شمونة. 

في السياق، يقول شخص يدعى يارون إن "منزلاً جديداً عائداً له تم قصفه بصواريخ حزب الله"، مشيراً إلى أنه فوجئ بما حدث لـ"منزل أحلامه" وذلك بعد سنوات من الإستثمار في بنائه. 

مع هذا، فقد تبين أن صاروخاً مضاداً للدروع تم إطلاق من لبنان، استهدف حظيرة للدجاج في مستعمرة موشاف مارغليوت القريبة من الحدود.
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن تلك الحظيرة تحتوي على 9000 دجاجة، كما أنها تقدم أكثر من 300 ألف بيضة لسكان إسرائيل. 

وأشار التقرير إلى أن الدمار الذي لحق بالحظيرة كبير، ويقول صاحبها إن "ما حصل هو تهديد لا لبس فيه للأمن الغذائي للبلاد".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:45 | 2024-02-16
12:39 | 2024-02-16
12:35 | 2024-02-16
12:13 | 2024-02-16
12:02 | 2024-02-16
12:00 | 2024-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24