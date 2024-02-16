وزارة السياحة تطلب من الادلاء السياحيين تسديد الرسوم المتوجبة عليهم لتجديد بطاقاتهم

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أعلنت وزارة السياحة انه "ومن اجل مواكبة التطورات في المجال السياحي وتفعيل دور مهنة الادلاء السياحيين في تنشيط السياحة في لبنان، بصدد التحضير لاصدار بطاقات شخصية الكترونية وفقا لنماذج محدثة لجميع ادلاء السياحة في لبنان" ، وعليه طلبت في تعميم حمل الرقم 4 من "جميع الادلاء السياحيين في لبنان الخاضعين لاحكام الملحق رقم 7 من المرسوم 4221/2000 وتعديلاته، تسديد الرسوم المتوجبة عليهم لتجديد بطاقاتهم وفقا للقوانين والمراسيم النافذة والتقدم بطلب مرفقا بالمستندات ادناه الى قلم ديوان وزارة السياحة خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخه تحت طائلة عدم التجديد:1 -نسخة عن الهوية2 - السيرة الذاتية تتضمن اللغات التي يتقنها3 - نسخة عن البطاقة السابقة4 - تحديد مكان الاقامة الحالية مع رقم الهاتف5 - سجل عدلي اصلي وحديث6 - صورتان شمسيتان7 - الايصال الذي يبين تسديد الرسوم المتوجبة وفقا للقوانين والمراسيم والانظمة النافذة".