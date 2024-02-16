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لبنان

قوى الأمن أوقفت "الختيار" في الأشرفيّة.. ختمت شقته بالشمع الأحمر وهذا ما وجدته بداخلها

Lebanon 24
16-02-2024 | 06:51
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف تُجّار ومروّجي المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة عن نشاط أحد مروّجي المخدّرات في محلّة الأشرفية، الملقَّب بالـ "ختيار"، والذي يقوم ببيع مادّة الـ"كريستال مِث"، التي هي من أخطر أنواع المواد المخدّرة.
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بنتيجة المتابعة التّي قامت بها عناصر المكتب، تمّ تحديد هويّته، وتبيّن أنّه يُدعى:

ع. ش. (من مواليد عام ١٩٦٤، لبناني)
  وهو من أصحاب السّوابق في جرائم المخدّرات، وتبيّن أيضًا أنّه يقوم بتصنيع الأنابيب الزجاجية، التي تُستَخدَم لتعاطي هذه المادّة، ويبيعها لزبائنه.

بتاريخ 07-02-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريّة من المكتب المذكور مداهمة لمكان سكنه، أسفرت عن توقيفه مع أحد زبائنه، المدعو:

ش. ن. (من مواليد عام ١٩٩٢، لبناني)
وبتفتيش المنزل، تم العثور على كميّة من المخدّرات مقسّمة على الشّكل التّالي:

- /79/غ من مادّة "كريستال مِث" موزّعة في داخل علبة بلاستكية و/5/ أكياس.

-/223/غ من مادّة حشيشة الكيف.

- ميزان حسّاس، ومبلغ مالي.

- كميّة كبيرة من الأنابيب الزجاجيّة من أشكال وألوان مختلفة، وأدوات تُستَخدَم في تصنيعها لتصبح جاهزة للاستعمال من قبل متعاطي المخدّرات.

جرى ختم الشّقة بالشّمع الأحمر، وأودع الموقوف القضاء المختصّ، بناءً على إشارته.
 
 
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