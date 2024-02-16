صدور أوامر إسرائيلية خاصة بلبنان.. هذا مضمونها

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أوعز بإعداد خطة دعائية للحرب ضد لبنان.

وأشار تقرير للصحيفة ترجمهُ "لبنان 24" إلى أنّ الجهات المدنية في إسرائيل تستعد لتطور من شأنه أن يغير الواقع في المنطقة، متحدثاً عن حصول استعدادات داخل الجبهة الداخلية الإسرائيلية لسيناريو الحرب مع لبنان، بما في ذلك احتمال وجود صعوبات في توفير الكهرباء والطاقة ونقل المواد الأولية وإخلاء المرضى إلى المستشفيات.

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واعتبر التقرير أنّ "الحرب ضد لبنان ستكون مختلفة تماماً عن تلك التي حصلت في غزة ضد حركة حماس وأيضاً عن تلك التي حصلت عام 2006 ضد حزب الله".

وبحسب التقرير، فإن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تُناقش ما إذا كانت إذا كانت ستُقيم حملة من أجل تنسيق التوقعات مع الجمهور في ما يتعلق بعواقب الحرب ضد "حزب الله" على الجبهة الداخلية، وأضاف: "يدرك أصحاب القرار أن خطوة كهذه ستؤدي بالفعل إلى زيادة الوعي، لكنها ستثير أيضاً الذعر الذي سيصب في مصلحة أمين عام حزب الله حسن نصرالله".

وتحدث التقرير عن أن القصف الذي طال مستعمرة كريات شمونة من لبنان، أدى إلى إنقطاع التيار الكهربائي هناك، الأمر الذي قد يتكرر خلال أي حرب شاملة قد تحصل، باعتبار أن "حزب الله" سيحاول إلحاق الضرر بمواقع الكهرباء والتسبب في إنقطاعها لفترات طويلة.