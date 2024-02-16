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لبنان
"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة
Lebanon 24
16-02-2024
|
07:10
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واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت بنتيجة عملية دهم في مناطق المصنع ومجدل عنجر وحيّ السلّم والجامعة اللبنانية وصفير والجاموس والكفاءات، كميات من المصنوعات التبغية المهربة والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك العجمي المهرّب ، بالإضافة إلى السجائر الالكترونية vape .
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وأفاد بيان أصدرته "الريجي" بأن "محاضر ضبط سُطرت بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".
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