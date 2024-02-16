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لبنان

رسالة إسرائيليّة إلى العالم تتعلّق بـ"الحزب"... ماذا قِيلَ فيها؟

Lebanon 24
16-02-2024 | 08:19
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قال وزير الخارجيّة الإسرائيليّة يسرائيل كاتس "إذا لم يتمّ إيجاد حلّ دبلوماسيّ، فسنضطر لإبعاد "حزب الله" عن حدودنا".
 
 
وأضاف كاتس خلال إلقاء كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن أنّ "على العالم أنّ يضغط على إيران و"حزب الله" للإنسحاب من جنوب لبنان".
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