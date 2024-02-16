قال وزير الخارجيّة الإسرائيليّة يسرائيل كاتس "إذا لم يتمّ إيجاد حلّ دبلوماسيّ، فسنضطر لإبعاد "حزب الله" عن حدودنا".

وأضاف كاتس خلال إلقاء كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن أنّ "على العالم أنّ يضغط على إيران و"حزب الله" للإنسحاب من جنوب لبنان".