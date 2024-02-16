ميقاتي: لبنان يرفض إسترجاع أيّ نازح يُهاجر عبر القنوات غير الشرعية

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب في خلال "مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الـ60" المنعقد في ألمانيا.

شارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وتم خلاله البحث في سبل التعاون بين لبنان والمنطمة في مجال الحد من الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه.

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وأعرب الرئيس ميقاتي خلال الاجتماع عن "رفض لبنان استرجاع اي نازح يهاجر عبر القنوات غير الشرعية إلى لبنان".

كما شكر "المنظمة على جهودها لمساعدة 82 الف نازح لبناني من القرى الحدودية الجنوبية وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم".

اما مديرة المنظمة الدولية للهجرة فقالت "انها تتطلع لزيارة لبنان والعمل مع الحكومة لوضع استراتجية وطنية شاملة للهجرة في لبنان".