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لبنان

حولا شيّعت شهيدتها مزرعاني

Lebanon 24
16-02-2024 | 08:28
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شيّعت حولا الشهيدة نهى محمد سعيد مزرعاني الى مثواها الأخير في كفر رمان، بعدما تعذر دفنها في بلدتها بسبب الأوضاع الراهنة.

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