هل غادر عناصر اليونيفيل بيروت عبر المطار؟

نفت مصادر معنية لـ"لبنان 24" الاخبار المتداولة عن مغادرة آلاف العناصر من قوات"اليونيفيل" لبنان عبر مطار بيروت، مؤكدة أن "هذا الاجراء روتيني ولا صحة لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي".

Advertisement