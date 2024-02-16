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لبنان

هل غادر عناصر اليونيفيل بيروت عبر المطار؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
16-02-2024 | 08:32
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نفت مصادر  معنية لـ"لبنان 24" الاخبار المتداولة عن مغادرة آلاف العناصر من قوات"اليونيفيل" لبنان عبر مطار بيروت، مؤكدة أن "هذا الاجراء روتيني ولا صحة لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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