كيف واكبت إسرائيل كلمة أمين عام "الحزب"؟

أفادت "الميادين"، أنّ وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإسرائيلية واكبت كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله.

وأشارت إلى أنّ وسائل الإعلام الإسرائيليّة بثّت ونقلت أهم مواقف قالها نصرالله في كلمته التي ألقاها في الذكرى السنويّة للقادة الشهداء.