تزامناً مع كلمة نصرالله... إليكم ما فعله "حزب الله"

تزامناً مع الكلمة التي ألقاها الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، أعلنت "المقاومة الإسلاميّة" أنّها "استهدفت موقع المالكية بصاروخ "بركان"، وأصابته إصابة مباشرة".
كذلك، أعلن "حزب الله" أنّه "استهدف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحقق فيه اصابات مباشرة".
كما استهدف "الحزب" موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية و"حقق فيه اصابات مباشرة".
واستهدف أيضاً "مجموعة من جنود العدوّ تتمركز في موقع راميا بالأسلحة المناسبة، وأصابها إصابة مباشرة وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح".