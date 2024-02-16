تزامناً مع كلمة نصرالله... إليكم ما فعله "حزب الله"

تزامناً مع الكلمة التي ألقاها الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، أعلنت "المقاومة الإسلاميّة" أنّها "استهدفت موقع المالكية بصاروخ "بركان"، وأصابته إصابة مباشرة".

كذلك، أعلن "حزب الله" أنّه "استهدف ‌‌‏موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحقق فيه اصابات مباشرة". ‌‏

Advertisement

كما استهدف "الحزب" موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية و"حقق فيه اصابات مباشرة".