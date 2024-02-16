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لبنان

الجيش داهم منزل مطلوب... قتل أحد الأشخاص في الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
16-02-2024 | 09:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش داهم منزل المطلوب ي.ز، في بلدة الكنيسة في البقاع الشمالي، لتورطه في عمليّة قتل في منطقة الضاحية الجنوبية، أثناء مُحاولته سرقة دراجة ناريّة.
 
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