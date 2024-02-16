الجيش داهم منزل مطلوب... قتل أحد الأشخاص في الضاحية الجنوبية

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش داهم منزل المطلوب ي.ز، في بلدة الكنيسة في البقاع الشمالي، لتورطه في عمليّة قتل في منطقة الضاحية الجنوبية، أثناء مُحاولته سرقة دراجة ناريّة.