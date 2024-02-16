حادثة مرعبة.. دخل إلى محل تجاريّ في هذه المنطقة وأطلق النار على أحد الأشخاص

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولاً أطلق النار على م.ب، وأصابه في قدمه، أثناء وجوده داخل محل تجاريّ، في منطقة التل في طرابلس.

ونُقِلَ م.ب إلى المستشفى، وحالته مستقرّة.