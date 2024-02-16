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لبنان
الدولار يرتفع.. ما هي تسعيرته الآن؟
Lebanon 24
16-02-2024
|
10:10
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد افتتح صباحا على تسعيرة تراوحت ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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